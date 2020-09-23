Высокопоставленная делегация Израиля направилась в Бахрейн для обсуждения деталей подписанного 15 сентября соглашения о нормализации отношений.

Это первый официальный визит из Израиля в Бахрейн.

В состав делегации вошли и.о. генерального директора канцелярии премьер-министра Ронен Перец, генеральный директор МИД Алон Ушпиз, и другие официальные лица, предприниматели.

Стороны обсуждает детали подписанного на минувшей неделе в Белом Доме соглашения о нормализации отношений между Израилем и Бахрейном.

Самолет израильской делегации по пути в Манаму использовал воздушное пространство Саудовской Аравии.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Израилей и Саудовской Аравией, королевство разрешает израильской авиации использовать свое воздушное пространство.

Соглашение о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном было подписано 15 сентября в Белом Доме.

Minval.az