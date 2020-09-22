Американская компания GoPro представила одно из самых значительных обновлений за последние годы — экшен-камеру нового поколения HERO 9 Black.

По сообщению основателя и генерального директора компании Николаса Вудмана, новинка совмещает в себе «все и даже больше».

«HERO 9 Black — воплощение сотрудничества с нашими пользователями и стремления найти лучшее решение как в технологическом плане, так и с точки зрения соотношения цены и качества», — приводит слова Вудмана «Спутник».

Технологическая начинка гаджета действительно впечатляет. Камера получила новую светочувствительную матрицу, которая позволяет снимать фото с разрешением 20 Мп и поддерживает запись 5К-видео на скорости 30 кадров в секунду. Устройство оснащено цветным фронтальным экраном и обновленным задним сенсорным дисплеем, стабилизацией Hyper Smooth 3.0, возможностью создания фотографий в форматах RAW и HDR, а также функцией голосового управления с 14 командами на 11 языках и отличается увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. Камера HERO 9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины 10 метров.

Изменения коснулись и упаковки HERO 9 Black, которая теперь не содержит пластик. Вместо привычной одноразовой упаковки новая камера получила надежный дорожный кейс, куда помещаются дополнительные крепления и аксессуары. К концу 2021 года GoPro обещают заменить упаковки всех своих гаджетов и максимально сократить использование пластика в производстве.

Вместе с GoPro HERO 9 Black компания выпустила для устройства модульный аксессуар Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max Hyper Smooth, низкий уровень искажения и режим ультраширокоугольной съемки. Возможности Max Lens Mod особенно оценят любители активного образа жизни, блогеры и профессионалы кино и телевидения — аксессуар способен выравнивать горизонт, даже если камера делает оборот на 360°.

Minval.az