Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с пандемией коронавируса, церемония будет проходить в онлайн-формате.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», — цитирует RT сообщение Нобелевского комитета.

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

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