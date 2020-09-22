Папа римский Франциск провел встречу с родителями ЛГБТ-подростков, где рассказал, что бог любит всех своих детей. Об этом сообщила присутствовавшая на мероприятии женщина по имени Мара Грасси, ее цитирует CNN.

По словам Грасси, понтифик не говорил, что бог любит «именно ЛГБТ-детей», однако из его слов было понятно, что он не делает исключений и для подростков-гомосексуалов. Папа добавил, что католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин. Грасси также рассказала, что подарила Франциску книгу о воспитании ЛГБТ-детей и подростков и футболку с надписью «Любовь не боится» с радугой.

Ватикан не подтвердил, что понтифик говорил именно это, поскольку его частные встречи никогда официально не комментируют. Однако там отметили, что Франциск действительно беседовал с членами итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-детей.

Minval.az