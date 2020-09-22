Президент Турции Реджеп Тайип проведет во вторник переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Переговоры президента Турции, канцлера Германии и председателя Евросовета намечены в формате видеоконференции.

На обсуждениях с турецкой стороны будут присутствовать глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава канцелярии администрации президента Хасан Доган.

Minval.az