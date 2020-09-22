МИД Турции выступил с заявлением, в котором призвал Европейский Союз к объективной позиции в отношениях с Турцией.

«Если ЕС стремится к безопасности и стабильности в регионе, он должен отказаться от односторонней позиции и действовать на основе консультаций и сотрудничества с Турцией», -говорится в коммюнике.

В ведомстве отметили, что включение по итогам сегодняшнего заседания Совета по внешней политике ЕС связанной с Ливией турецкой судоходной компании в санкционный список «не имеет для Анкары никакого значения».

Minval.az