Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального Новичком требует мощной международной реакции.

Также глава Альянса призвал РФ провести полное и прозрачное расследование инцидента, назвав его атакой на демократические права.

«Мы жестко осудили атаку «Новичком» против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права», — подчеркнул политик.

Кроме того, использование химического оружия является серьезным нарушением международного законодательства, в частности Соглашения о контроле вооружения — Конвенции о химическом оружии, напомнил Столтенберг.

Minval.az