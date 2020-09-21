Мавзолей Тадж-Махал пока сможет принимать не более 5 тыс. туристов ежедневно, а массово посетители смогут вернуться в него не ранее чем через год.

Об этом рассказал журналистам глава Археологического управления Индии по городу Агре Васант Кумар Сварнкар в связи с открытием мавзолея для посетителей после перерыва, вызванного пандемией.

«Мы ввели строгие меры безопасности: обязательное ношение масок, у всех посетителей обрабатываются руки и обувь антисептиком, измеряется температура тела. Кроме того, мы разделили рабочий день музея на две части — с 6:00 до 12:00 и с 12:00 до 18:00. В каждую смену Тадж-Махал могут посетить не более 2,5 тыс. человек, то есть всего 5 тыс. посетителей», — приводит слова Сварнкара ТАСС.

«Ранее Тадж-Махал в среднем посещали 40 тыс. человек ежедневно. Однако в пик сезона — с декабря по февраль — бывало 170 тыс. человек ежедневно. Я не знаю, когда туристы вновь массово вернутся в мавзолей, но полагаю, пройдет не менее года», — добавил он.

Сварнкар отметил, что важной причиной решения открыть для посетителей Тадж-Махал, а также еще один музей — Красный форт Агры — стала экономика. Туризм является важной отраслью этого города. «Треть жителей Агры прямо или косвенно зависит от Тадж-Махала и Красного форта. При этом мы полагаем, что ситуация с коронавирусом в Агре не столь проблемная, как в других регионах», — объяснил Сварнкар.

Тадж-Махал закрылся в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Со времени его открытия для публики в начале XX века памятник архитектуры закрывался всего несколько раз: во время Второй мировой войны, в дни индо-пакистанской войны 1971 года и во время наводнения 1978 года.

Мавзолей был построен по приказу императора династии Великих Моголов Шах-Джахана его для его покойной жены Мумтаз-Махал. Его строили с 1632 по 1653 годы.

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