Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам оружия в Иран или из него.

В заявлении Трампа сказано, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие и не хотят, чтобы эта страна поставила в опасность остальной мир новыми поставками баллистических ракет и обычных видов вооружений.

Этот указ, по словам американского президента, восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении более 20 организаций и лиц, поддерживающих ядерное, ракетное и обычное вооружения Ирана.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен сообщил, что указ Трампа позволяет вводить «экономические санкции против стран, корпораций и физических лиц, которые содействуют поставкам, продаже или транспортировке обычных видов вооружений Ирану» (цитата по «Медузе»). США намерены блокировать американские активы людей и организаций, которые попадут под санкции.

18 октября ООН, как ожидается, снимет эмбарго на продажу обычных вооружений Ирану. В США считают, что отказ ООН продлить оружейное эмбарго угрожает всему Ближнему Востоку.

Генсек ООН Антониу Гутерриш и многие члены Совбеза ООН, в том числе страны Европы, ранее говорили, что у США нет юридических полномочий, чтобы в одностороннем порядке заявлять о введении санкций ООН.

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