Государства — участники Генеральной Ассамблеи ООН дали поручение генсеку организации Антониу Гутерришу разработать предложения по улучшению работы ООН. Это зафиксировано в декларации Генассамблеи, принятой в понедельник единогласно без голосования в ходе торжественного заседания, посвященного 75-летию ООН.

«Мы просим генерального секретаря представить до конца 75-й сессии Генеральной Ассамблеи рекомендации в отношении содействия выполнению нашей общей повестки дня и решения нынешних и будущих проблем», — говорится в документе. В качестве пунктов этой повестке в декларации фигурируют тезисы о необходимости обновления структур ООН. «Мы поддерживаем проводимые генеральным секретарем реформы. Они способствуют созданию более гибкой, эффективной и подотчетной организации, способной лучше выполнять свои задачи на местах и адаптироваться к общемировым проблемам», — отмечается в декларации, текст которой приводит ТАСС.

В этом контексте авторы декларации «вновь призвали к реформированию трех главных органов ООН». «Мы обязуемся вдохнуть новую жизнь в процесс обсуждения реформы Совета Безопасности и продолжать работу по активизации деятельности Генеральной Ассамблеи и укреплению Экономического и Социального Совета», — указывается в декларации.

«От принимаемых нами сегодня решений будут зависеть устойчивость нашей планеты и благосостояние будущих поколений. Путем активизации глобальных усилий и на основе прогресса, достигнутого за последние 75 лет, мы намерены обеспечить будущее, которого мы хотим», — гласит текст.

«Вы пригласили меня для того, чтобы оценить, как продвинуть нашу общую повестку, и я вернусь с анализом и рекомендациями», — заявил в своем обращении к Генассамблее генсек ООН.

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