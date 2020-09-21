«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не пожалеет сил, чтобы достичь скорейшего возобновления переговоров между двумя странами, в надежде на мирное и долговременное урегулирование карабахского конфликта».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю Дня независимости республики.

При этом Макрон подчеркнул, что Франция решительно настроена поддерживать Армению в деле реформ, начатых в 2018 году.

«Франция — всегда рядом с Арменией и готова помочь подъему экономики страны, внедрить новые проекты в здравоохранении и борьбе с изменением климата».

Minval.az