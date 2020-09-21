В Иране после продолжавшейся 40 дней голодовки госпитализирована лауреат премии Сахарова Насрин Сотуде. В 2019 году правозащитница была приговорена к 38 годам лишения свободы за преступления против государственной безопасности.

Сотуде объявила голодовку, добиваясь освобождения политических заключенных и улучшения условий содержания в условиях коронавируса. По словам ее мужа Резы Хандана, семье разрешили навестить ее в больнице, однако визит продолжался несколько мгновений. «Она очень слаба, потеряла вес, лицо осунулось, глаза запали», — рассказал он.

Хандан также рассказал, что в больнице не соблюдается режим изоляции коронавирусных больных, и Насрин может заразиться. Он сообщил, что о состоянии здоровья своей жены узнал благодаря ее сокамерникам, поскольку тюремная администрация не отвечала на запросы.

Насрин, которой сейчас 57 лет, защищала в судах несовершеннолетних, которым грозила смертная казнь, а также женщин, арестованных за появление без хиджаба в публичных местах. В 2012 году Евросоюз удостоил ее премии Сахарова за защиту прав человека.

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