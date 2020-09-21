Диетолог назвала продукт, который весьма полезен для профилактики онкологических заболеваний и укрепления сна, пишет Росбалт.

По словам диетолога Инны Кононенко, таким продуктом является арахис. По ее словам, всего горсть арахиса поможет лучше заснуть, поскольку в нем содержится аминокислота триптофан, улучшающая выработку серотонина и мелатонина, а также глицин, нормализующий нервную деятельность.

«Арахис в целом очень полезен», — рассказала Кононенко.

Также содержащиеся в арахисе микроэлементы способствуют профилактике рака и помогают кровеносным сосудам от образования холестериновых бляшек и атеросклероза.

Специалист напомнила, что арахис обладает антибактериальным эффектом, снижает уровень сахара в крови и улучшает зрение.

Однако диетолог отметила, что арахис не рекомендован людям с пищевой аллергией, а также с подагрой.

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