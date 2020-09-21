Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц жестко раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина. «Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых», — заявил Мерц в видеоинтервью медиакомпании Bild говоря о войне в Сирии. По мнению политика, приток беженцев в Европу во многом вызван «варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин».

Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия оказывает поддержку режиму Асада.

В то же время представитель ХДС поддержал ужесточение курса федерального правительства в отношениях с Москвой, после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального. Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а «исключительно от России», заявил Мерц.

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, «пришло время поставить вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как прежде».

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику «Шарите» в Берлине. Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней. 15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях и сообщил, что идет на поправку.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии — бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции, куда немецкая сторона обратилась для проверки своих результатов.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.

Minval.az