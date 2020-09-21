Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд на руководство греческого издания Dimokratia, допустившего оскорбление в его адрес.

Один из адвокатов турецкого лидера Гусейн Айдын сообщил, что иск подан за нарушение статьи «Публичное оскорбление президента» УК Турции.

«Действия греческого издания – показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики», — сказал Айдын.

По его словам, ненормативную лексику используют те, кто не может найти слов для обоснования своей позиции. «Это низко и постыдно для тех, кто допускает подобные выпады. Решительная позиция турецкого лидера по ситуации в Восточной части Средиземного моря отражает интересы всего турецкого народа», — сказал президент.

В иске привлекается внимание к вердиктам Европейского суда по правам человека в сфере защиты свободы слова и статье 10-й Европейской конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»). Подчеркивается, что действия греческого издания не могут восприниматься в качестве проявления свобода слова.

Minval.az