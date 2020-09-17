Израиль готовится вынести на обсуждение стран Персидского залива проекты нефте- и газопроводов в направлении Европы и далее на север Америки. Об этом пишет израильского издание Globes.

Согласно изданию, к данному проекту может быть привлечена и Саудовская Аравия, которая пока не имеет дипломатических отношений с Тель-Авивом.

Трубопроводы планируется проложить из Персидского залива в направлении израильских городов Эйлат и Ашкелон, после чего будут построены трубопроводы в направлении Европы, утверждает Globes.

Издание напоминает, что одним из пунктов соглашений по нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном было энергетическое сотрудничество.

В случае строительства подобных трубопроводов арабские страны смогут сэкономить на перевозках нефти через Суэцкий канал, устранить вероятность вмешательства Ирана и Йемена в транспортировку энергоносителей через Ормузский пролив и полностью исключить вероятность нападения пиратов из Сомали на танкеры.

Кроме того, этот стратегически важный проект принесет казне Израиля сотни миллионов долларов.

Когда именно будет обнародован проект пока неизвестно.

Minval.az