Одна из главных святынь мусульманского мира, мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе в Иерусалиме, закрывается с пятницы этой недели из-за вспышки заражений COVID-19 в Израиле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по делам мусульманских святынь «Вакф».

По решению управления мечеть будет закрыта для верующих на период до трех недель, начиная с 18 сентября. В управлении выразили надежду, что верующие с пониманием отнесутся к этому решению.

В пятницу в Израиле начинается трехнедельный режим изоляции, в рамках которого будут действовать ограничения, призванные замедлить распространение вируса в стране. Всего в Израиле с начала пандемии заразились почти 167 тыс. человек, и из них более 1,1 тыс. скончались после выявления у них COVID-19.

Minval.az