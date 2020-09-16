Вспышка коронавирусной инфекции выходит из-под контроля. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Пандемия COVID-19 — это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», — сказал глава всемирной организации.

По его словам, скоро человечество преодолеет рубеж в 1 миллион скончавшихся из-за коронавируса.

«Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», — приводит РИА Новости слова генсека.

Гутерреш выразил мнение, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, вызванный пандемией.

«Одна вакцина не может разрешить этот кризис. Уж точно, не в ближайшем будущем», — сказал Гутерреш.

Глава ООН выступил с призывом расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в лечении и в борьбе с распространением инфекции.

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