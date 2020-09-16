Во всех странах ЕС следует соблюдать общие принципы и ценности, в том числе — при выдаче иностранцам так называемых «золотых паспортов», заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нельзя мириться с нарушениями принципа верховенства права. Я продолжу защищать его, равно как и принципы работы европейских институтов власти. При борьбе за соблюдение главенства европейского права, при защите свободы прессы или же — по вопросу о продаже «золотых паспортов» нужно понимать: европейские ценности не продаются», — сказала она, выступая в Европарламенте (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали «золотые паспорта» 1,4 тыс. богатым иностранцам, согласившимся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Minval.az