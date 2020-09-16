По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева принимаются целенаправленные меры по улучшению служебных, социально-бытовых условий и сохранению здоровья личного состава Азербайджанской Армии, создается отвечающая современным стандартам военная инфраструктура.

В продолжение строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях, 16 сентября в Гянджинском гарнизоне состоялось открытие нового Отделения инфекционных болезней Военного госпиталя.

Принявшие участие в мероприятии, генерал-майор Хагани Джабраилов и заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов ознакомились с условиями, созданными в новом отделении.

Было отмечено, что в отделении, оснащенном новейшим медицинским оборудованием, произведенным в развитых странах, созданы все условия для лечения военнослужащих.

Выступая на церемонии открытия, полковник Э.Ибрагимов рассказал об успехах, достигнутых в области военной медицины, как и во всех областях в результате реформ, проведенных благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, а также передал участникам мероприятия поздравления и поручения министра обороны по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

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