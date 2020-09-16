Соединенные Штаты намерены принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО). С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, комментируя решение комиссии ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.

«Нам придется делать что-то с ВТО», — заявил американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме. Трамп отметил, что США рассмотрят решение ВТО. При этом он подчеркнул, что критически относится к данной организации.

Напомним, во вторник ВТО сообщила, что США нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая.

Специально созданная комиссия пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Вашингтоном с ВТО. Группа экспертов также заключила, что США не дали адекватного объяснения на предмет того, почему его меры должны являться исключением из правил.

Minval.az