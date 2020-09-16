Верхняя палата японского парламента по итогам голосования объявила победу на выборах нового главы кабинета министров Ёсихидэ Суги.
Суга получил поддержку в 142 из 240 признанных действительными бюллетеней. Таким образом, вслед за ключевой нижней палатой (представителей) парламента палата советников также выбрала его премьер-министром. При этом даже если бы мнение верхней палаты отличалось от выбора нижней, премьер-министром стал бы кандидат, выбранный нижней палатой.
Необходимость избрания нового премьер-министра страны возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.
Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.