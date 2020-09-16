Верхняя палата японского парламента по итогам голосования объявила победу на выборах нового главы кабинета министров Ёсихидэ Суги.

Трансляцию заседания ведли в прямом эфире.

Суга получил поддержку в 142 из 240 признанных действительными бюллетеней. Таким образом, вслед за ключевой нижней палатой (представителей) парламента палата советников также выбрала его премьер-министром. При этом даже если бы мнение верхней палаты отличалось от выбора нижней, премьер-министром стал бы кандидат, выбранный нижней палатой.

Необходимость избрания нового премьер-министра страны возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.

Ёсихидэ Суга стал 99-м премьер-министром Японии. Вскоре будет объявлен состав его кабинета. Но уже сейчас известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като.

Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.

Затем кабинет министров пройдет церемонию утверждения императором Японии, после чего будет официально считаться сформированным.

Minval.az