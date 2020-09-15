Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова оценила пользу овсянки.

«Крупы, которые содержат много пищевых волокон, в частности овсянка, абсорбируют не только вредные вещества, но и действуют, как губка, и могут всасывать полезные вещества, например кальций», — приводит ее слова «Ридус».

По её словам, желательно чередовать, например, один-два раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтракать омлетом, творогом, сырниками, запеканкой.

«Я больше приверженец не овсянки, а белковых завтраков, потому что считаю, что современный человек не так много тратит энергии», — пояснила эксперт.

Как отметила Русакова, каши полезны в питании только для людей с повышенной физической активностью.

Minval.az