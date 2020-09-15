15 сентября, по случаю 102-й годовщины освобождения Баку Кавказско-Исламской армией от армяно-большевистских сил, были организованы совместные полеты азербайджанских и турецких ВВС над Нахчываном.

Совместные азербайджано-турецкие учения и организованные сегодня полеты являются примером братства и военного единства между Азербайджаном и Турцией, отмечается в заявлении МО АР.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов, представитель Военного атташе ВС Турции в Нахчыванской АР албай Мустафа Гюнхан, представители ВС Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов, памятник в честь турецких шехидов и монумент Ana Harayı в Нахчыване.

Боевые вертолеты продемонстрировали в небе Нахчывана государственные флаги Азербайджана и Турции. В этот праздник победы философия гениальных слов общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» как нельзя лучше характеризует непоколебимость и вечность азербайджано-турецкого братства.

Minval.az