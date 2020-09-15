Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж задумал уйти в отставку. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

К концу недели он должен объявить о своем решении. Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА) в Женеве, которые состоятся в конце сентября.

Утверждается, что Саррадж обсуждал свои планы с ливийскими и международными партнерами. ОАЭ и Египет должны поддержать отставку премьера, считают источники. Предположительно, новым премьером может стать спикер ливийской палаты представителей Агила Салех.

Minval.az