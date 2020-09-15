Жительница американского города Фэрфакс, штат Вирджиния, в день рождения выиграла в лотерею миллион долларов (74,9 миллиона рублей). Об этом сообщает издание UPI.

Перед началом пандемии коронавируса Бу Сокхом (Bou Sokhom) выиграла в лотерею две тысячи долларов (149,8 тысячи рублей). В день ее рождения муж спросил, какой лотерейный билет она хотела бы получить, и американка решила еще раз испытать удачу.

Она попросила его приобрести билет за 30 долларов (2,2 тысячи рублей). Подарок мужа принес ей приз в миллион долларов (74,9 миллиона рублей).

Сокхом считает, что сорвала джекпот благодаря позитивному мышлению, так как всегда допускала возможность выигрыша. Она планирует выплатить кредит за автомобиль, заплатить стоматологу и позаботиться о шести внуках.

Победительница заявила, что надеется, что теперь удача принесет ей джекпот лотереи Mega Millions.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Мельбурн выиграла в моментальной лотерее благодаря подаренному ей мужем на день рождения билету. Часть денег семья потратит на ремонт кухни и отдых в тропиках, как только откроют международные границы.

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