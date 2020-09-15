Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Волкан Бозкыр приступит во вторник 15 сентября к исполнению своих обязанностей.

Церемония передачи председательства в ГА ООН, где представлены 194 страны, состоится в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Свои полномочия Бозкыру передаст председатель 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

В поддержку кандидатуры представителя Турции на посту председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи ранее проголосовали представители 178 стран.

Мандат первого представителя Турции на столь высоком посту в ООН завершится в сентябре 2021 года.

Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. Однако проведение 75-й сессии будет отличаться от предыдущих в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 75-я сессия ГА ООН откроется 22 сентября в режиме видеоконференции.

Генеральная Ассамблея, учрежденная в 1945 году согласно Уставу Организации Объединенных Наций, занимает в ООН центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом.

Она представляет собой форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в Уставе. ГА ООН играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.

Ассамблея проходит в сентябре — декабре каждого года, а в последующий период — с января по сентябрь — собирается по мере необходимости.

Ассамблея уполномочена выносить государствам рекомендации по международным вопросам, относящимся к ее компетенции. Она также инициирует меры политического, экономического, гуманитарного, социального и правового характера, которые принесли пользу миллионам людей во всем мире.

Minval.az