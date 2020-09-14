США могут столкнуться с «новым Перл-Харбором» с Россией, сообщает New York Post.

Американские журналисты считают, что столкновение может случиться с Россией в космосе. Они отмечают, что Россия имеет большие возможности в космической сфере и якобы разрабатывает космическое оружие.

«Точно так же Россия может вывести из строя силы НАТО, которым поручено защищать восточноевропейские государства», — отметили в издании.

В материале также говорится, что не отстает от России и Китай. Так, некоторое время назад космический аппарат КНР оставил на орбите неопознанный объект. В США считают, что это может быть «сталкер» — устройство для наблюдения за спутниками потенциального противника.

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