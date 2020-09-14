Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу своей страны перед Китаем.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Жээнбеков принял главу МИД Китая Вана И.

Президент Кыргызстана попросил власти Китая учесть негативное влияние коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию.

Жээнбеков отметил, что для кыргызской стороны представляет интерес реализация новых моделей сотрудничества, в таких сферах как электронная коммерция и информационные технологии, что в свою очередь способствует активизации торгово-экономических связей между странами.

Текущий внешний долг Кыргызстана составляет 3,874 миллиарда долларов, из них 1,794 миллиард долларов перед Экспортно-импортным банком Китая (The Export-Import Bank of China / China Exim Bank).

Жээнбеков поднял вопрос об облегчении выплаты долга своей страны в телефонном разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином в апреле текущего года.

Minval.az