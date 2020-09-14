Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение 18 сентября срочных дебатов по ситуации в Белоруссии по требованию Германии, председательствующей в ЕС.

Решение было принято 25 голосами за, включая поддержку Украины, Бразилии и Мексики. Воздержалось 20 стран. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич в качестве страны-ответчика подчеркнул, что «текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов». А требование провести подобные дискуссии — это «попытка оказать политическое давление» на Минск, что «является прямым вмешательством во внутренние дела страны».

Требование о проведении срочных дебатов по ситуации в Белоруссии Германия передала председателю 45-й сессии СПЧ ООН 11 сентября. Офис СПЧ ООН принял решение о том, что подобные дебаты могут быть проведены 18 сентября.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Minval.az