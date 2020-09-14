Министр строительства Израиля Яаков Лицман подал заявление об отставке, протестуя таким образом против строгого карантина на время праздников Рош га-Шана. Об этом сообщило издание NEWSru.

Также предложение вернуть жесткий карантин раскритиковал министр науки Изхара Шай. По его мнению, достаточно комендантского часа, чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.

Поддержал коллег и министр финансов Исраэль Кац. Он заявил, что «предложения по общему карантину не учитывают экономические аспекты», и потребовал созвать дополнительное заседание правительства перед вступлением в силу жесткого карантина.

Напомним, власти Израиля решили с 18 сентября вернуть жесткие карантинные ограничения на три недели. Жителям, в том числе, запретят отходить от домов больше, чем на 500 метров.

Minval.az