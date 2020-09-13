Сервис онлайн-заказа автомобилей Uber планирует полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу электрических к 2040 году. При этом, в США, Канаде и Европе переход на работу с нулевым выбросом в атмосферу планируется завершить к 2030 году.

«Наша компания не стала первопроходцем, поставившим масштабную цель по переходу на электромобили, однако мы намерены стать первыми, кому удалось реализовать ее», — приводит ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова генерального директора Uber Дара Хосровшахи.

Компания намерена выделить $800 млн, чтобы помочь водителям перейти на электромобили. Те, кто перейдут на гибридный или электрический тип транспорта, будут получать дополнительно $0,5-1,5 с каждой поездки в рамках программы Uber Green. На сегодняшний день поездки на электромобилях доступны в некоторых городах США и Канады. А в стоимость поездок для жителей Лондона уже заложена «плата за чистый воздух», с помощью которой компания уже выручила $100 млн на приобретение электромобилей. Аналогичную доплату планируется ввести на поездки в некоторых городах Франции.

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