Запить водой острое блюдо вы, конечно, можете, но это не будет иметь никакого смысла. Потому что жгучий вкус стручковому перцу придает алкалоид капсаицин. Как передает «Моя планета», попав в организм, он действует на рецепторы TRPV1, которые отвечают за ощущения тепла и боли. Именно они активизируются, когда вы выпиваете слишком горячий чай или съедаете что-то слишком острое.

Рецепторы посылают мозгу сигнал о том, что вы едите что-то вредное для организма, и тот мгновенно реагирует. В случае, если в блюде оказалось много перца, глаза слезятся, нос закладывает, появляется чувство жжения и желание запить, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Так организм пытается вытеснить нежелательное вещество и нейтрализовать его. Но! Капсаицин в воде не растворяется, а только «размазывается» по полости рта и далее по пищеводу, из-за чего неприятное ощущение усиливается.

Как же «затушить пожар»? Есть несколько способов.

Во-первых, действие капсаицина подавляют жирные молочные продукты, такие как молоко, кефир, йогурт, сыр, мороженое. Белок казеин удаляет капсаицин с нервных окончаний, и жжение проходит. Причем, если выбирать между стаканом молока и холодным кефиром 3–4% жирности, специалисты советуют второе. Жир и кислота растворяют алкалоид и успокаивают раздраженные рецепторы, обладая обволакивающим эффектом. Если не хотите кефир, можете съесть сливочное мороженое. Тоже поможет.

Во-вторых, подобным образом действуют другие продукты, содержащие большое количество жиров. Поэтому можно съесть немного растительного масла или несколько кусочков шоколада, желательно молочного, так как в его состав входят и жиры, и казеин.

В-третьих, помочь способен обычный кусочек хлеба или картофельное блюдо. Крахмал абсорбирует капсаицин, действуя подобно активированному углю. Именно поэтому рис является основой азиатских блюд, изобилующих острыми специями.

Но к перцу можно привыкнуть. Для этого достаточно ввести его в свой рацион, постепенно увеличивая дозу. Главное — не впадать в крайности и не забывать, что острота бывает разной. Например, у того, кто пробует соус Atomic Kick Ass, могут начаться судороги, внутреннее кровотечение и паралич лицевых мышц, который будет продолжаться около получаса. Поэтому прежде, чем отведать его, посетитель ресторана обязан подписать специальную бумагу, которая освобождает заведение от ответственности за возможные последствия.

Minval.az