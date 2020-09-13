Правительство Израиля решило возобновить жесткий карантин на три недели, чтобы препятствовать распространению коронавируса, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на государственное израильское радио «Кан».

Ограничения начнут действовать с 14:00 (15.00 — бак.вр.) 18 августа. Жителям нельзя будет отходить от домов больше чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.

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