Парацетамол способен провоцировать рисковое поведение, выяснили специалисты из Университета штата Огайо.

Участниками исследования стали более 500 добровольцев. Часть из них получила по 1000 мг парацетамола, часть — плацебо. Затем ученые велели им надувать воздушные шарики, пообещав за это деньги. Чем сильнее шар был надут, тем большую сумму получал участник. Однако если шар лопался, он не получал ничего, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Как оказалось, после парацетамола участники были готовы рискнуть и надуть шар сильнее. В итоге полопавшихся шаров в этой группе было больше, чем в плацебо. Также испытуемые заполнили опросники, где оценивали степень риска различных гипотетических событий вроде похода на спортивное мероприятие или вождения автомобиля без ремня безопасности. И снова прием парацетамола притупил чувство риска, хотя и не у всех участников.

Причины этого эффекта пока непонятны — вероятно, парацетамол каким-то образом снижает тревогу, полагают исследователи. Однако эти результаты вызывают беспокойство в свете пандемии COVID-19, отмечают они. Больные могут принимать парацетамол для снятия симптомов, но если он способствует рисковому поведению, это может подтолкнуть их выходить из дома и встречаться с людьми, что повысит вероятность распространения инфекции. Авторы работы призывают к более детальному изучению того, как парацетамол и другие безрецептурные препараты влияют на поведение.

Minval.az