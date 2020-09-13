Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в случае дэскалации напряженности между двумя странами.

Об этом Мицотакис заявил в ходе пресс-конференции на полях Helexpo Forum в Салониках.

Мицотакис назвал положительным шагом возвращение турецкого исследовательского судна Oruç Reis в Анталью. По его словам, которые приводит «Анадолу», в случае продолжения подобных шагов и снижения напряженности возможно восстановление диалога между Турцией и Грецией.

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