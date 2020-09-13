Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в субботу страны арабского мира последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна и заключить мир с еврейским государством.

«Соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами открыло новую главу на Ближнем Востоке, и мы видим перемены, которые оно приносит в наш регион на примере решения Бахрейна также встать на путь дружбы и установить полноценные отношения с Государством Израиль. Я призываю другие арабские и мусульманские страны заключить мир с Израилем, мир между народами, мир в обмен на мир», — приводит ТАСС слова Ривлина.

«Я хочу выразить признательность премьер-министру [Израиля Биньямину Нетаньяху], королю Бахрейна [шейху Хамаду бен Исе Аль Халифу], президенту Соединенных Штатов [Дональду Трампу] и всем тем, кто работал ради этого прекрасного достижения», — добавил президент еврейского государства.

Minval.az