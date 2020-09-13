Американские сенаторы Кристофер Кунс и Линдси Грэм обеспокоены возможным введением российских войск в Беларусь. Они считают, что это может поставить под угрозу положение союзников Вашингтона по НАТО в Восточной Европе. Такое мнение Кунс и Грэм выразили в письме президенту США Дональду Трампу, сообщает RT.

«В случае введения российских войск в города Беларуси страна лишится остатков своего суверенитета и усилия по продвижению демократии застопорятся на десятилетия», — приводит издание слова сенаторов.

Кроме того, Кунс и Грэм заявили, что после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко «подконтрольные Кремлю журналисты публично призывали направить в Беларусь «вежливых людей» из России».

Комментируя письмо американских сенаторов, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что подобные заявления — обычное дело для политического мышления США. «Опять мы видим, что американцы мыслят своими штампами… Вот это один из подобных случаев. Они почему-то думают, что и Россия строит свою политику таким же образом», — отметил он.

12 сентября сообщалось, что Лукашенко задумался об отводе дополнительных войск с западной границы, развернутых там из-за угрозы военной агрессии со стороны НАТО. Он неоднократно заявлял, что протесты в Беларуси координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить «цветную революцию».

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