5 сентября 2020 года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин был награждён орденом «Достлуг» («Дружбы») за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как говорится в сообщении посольства Азербайджана в России, в связи с этим 11 сентября посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и другие члены делегации встретились с Игорем Сечиным.

На встрече Полад Бюльбюль оглы зачитал приветствие президента Азербайджана и вручил орден главному исполнительному директору «Роснефти» Сечину.

В свою очередь Игорь Сечин передал послу Азербайджана письмо, адресованное президенту Ильхаму Алиеву, в котором выражает свою благодарность за столь высокую награду, а также сказал добрые слова в адрес азербайджанских нефтяников и компании SOCAR.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев вручил юбиляру диплом и значок «Заслуженный нефтяник Азербайджана».

Также на встрече состоялся широкий обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Россией, в частности между SOCAR и «Роснефтью».

Minval.az