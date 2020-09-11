Растущие опасения по поводу расширения российского влияния на Беларусь появились после отчетов сенатского комитета по разведке и других агентств, которые еще раз разоблачили попытки политического вмешательства Москвы в США и злонамеренные действия Кремля против американских войск за рубежом. Об этом, как сообщает Minval.az, пишет газета The Washington Times.

Эти события, отмечает издание, не удивительны для тех, кто наблюдает за Россией в течение последних двух десятилетий, поскольку Кремль использовал ту же схему гибридной войны на ближних территориях. Развертывая политическую подрывную деятельность и прямые военные действия, а также манипулируя поставками энергоносителей (в основном природного газа), Москва усердно работает над тем, чтобы ослабить своих соседей и прочно втянуть их в свою орбиту. Похоже, это вызвано как постимперской ностальгией Москвы, так и ее явной паранойей по поводу сближения бывших советских республик с Западом. Для Москвы любой знак независимости со стороны ее соседей — доказательство западного окружения.

Совсем недавно, напоминает газета, России удалось настроить своего братского и порой упрямого соседа Беларусь на проигрышный сценарий. Стремясь преподать урок эксцентричному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который, на взгляд Кремля, слишком много флиртовал с Западом, Москва тихо поддержала оппозицию, обеспечив предсказуемо гротескную реакцию г-на Лукашенко и столь же предсказуемую реакцию Запада.

«Независимо от того, останется ли у власти г-н Лукашенко после полной капитуляции перед Москвой или оппозиция заставит провести еще одни выборы, Россия побеждает, фактически возвращая полный контроль над Беларусью и возобновляя свой проект СССР 2.0. Для других постсоветских государств такая динамика является предостережением.

Весь набор инструментов России также задействован в одном из самых стратегически важных регионов мира — Москва решила оказать давление на своего самого независимого соседа, Азербайджан. Трансграничное нападение на Азербайджан со стороны послушного союзника Москвы и региональной марионетки Армении в июле произошло в непосредственной близости от энергетических и транспортных маршрутов, соединяющих Европу и Азию. Это единственные такие маршруты, которые не проходят через Иран или Россию, что придает вмешательству Москвы в дела соседей геополитический оттенок.

Эти события также происходят в тот момент, когда Азербайджан готовится завершить амбициозный проект Южного газового коридора, который должен доставить газ из Каспийского моря в Европу и заменить Россию в качестве основного поставщика газа в Турцию, на ключевой региональный энергетический рынок. Резко упали и поставки в Турцию иранского газа.

Азербайджанские СМИ опубликовали ряд сообщений, где подробно описывается резкое увеличение поставок российского оружия в Армению во время июльских боевых действий с Азербайджаном и в последующие недели. В статьях приводится расписание военно-грузовых рейсов, с номерами и картами, показывающими маршрут, четко разработанный таким образом, чтобы пролететь над Ираном и обойти воздушное пространство Азербайджана и Грузии.

Все рейсы направлялись в Армению через Иран, укрепляя тем самым существующий региональный альянс Армения-Россия-Иран. Кроме того, многие из тех же рейсов следовали из Армении в Сирию — снова над Ираном. Это четко согласуется с сотрудничеством Армении с Россией в размещении войск в Сирии в поддержку диктатора Башара Асада. Столь же неудивительным является заявление министра обороны Армении Давида Тонояна в Москве 23 августа о том, что у Армении и России одни и те же враги. В свою очередь, официальные лица Азербайджана проявили нехарактерную резкость, выразив Москве свое разочарование. В августе президент Ильхам Алиев потребовал объяснений по поводу поставок армянского оружия от своего российского коллеги президента Владимира Путина в телефонном разговоре, который был широко освещен, в то время как советник г-на Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что заверения Москвы, данные посещающим его министром обороны Сергеем Шойгу, неудовлетворительны. В дополнение к такому прямому военному давлению Москва, похоже, развернула и политическое вмешательство, пытаясь подорвать усилия г-на Алиева по омоложению правительства в Баку путем привлечения технократов с западным образованием на смену старой номенклатуре. В ответ Кремль, похоже, активировал своего самого очевидного человека в Баку: 83-летнего бывшего коммунистического идеолога и давнего главы администрации президента Рамиза Мехтиева, который теперь бросает вызов правительству, предостерегая Баку от проявления «неуважения» к России. Г-н Мехтиев, очевидно, всегда сотрудничал с наиболее радикальными оппозиционными силами Азербайджана против г-на Алиева. Поскольку Москва с такой готовностью использует весь свой инструментарий против западных союзников и интересов, США будет полезен более активный, гибкий и прагматичный подход, нацеленный на укрепление своих друзей и отпор противникам», – пишет The Washington Times.

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