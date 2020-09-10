Адвокат Эльман Пашаев заявил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.
«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — цитирует его «Москва 24».
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.
«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — цитирует его «Москва 24».
Дата: 2020/09/10 19:47
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
47
В Бакинском апелляционном суде в зале заседаний ликвидирована последняя железная решетка. Об этом сообщил адвокат Джавад Джавадов.
В Баку отказались от проведения традиционных школьных ярмарок во время пандемии коронавируса.
В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство о замене избранной в отношении бывшего начальника отдела Консульского управления МИД
В январе-августе 2020 года индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 102,9%, в
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 2 049 активных больных коронавирусом, сообщает TƏBİB.
Азербайджанское государство будет оплачивать обучение членов семей шехидов и детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, если
Производственное объединение »Азеригаз» опубликовало статистические показатели по использованию абонентами (население) льготного тарифа на газ в январе-июле 2020
В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева на решение
В Азербайджане выявлено еще 142 случая заражения коронавирусом, 150 человек вылечились, 1 человек скончался.