Адвокат Эльман Пашаев заявил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.

«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — цитирует его «Москва 24».

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