Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Беларуси, требуя ввести аналогичные меры против Турции. Об этом стало известно источнику издания Frankfurter Allgemeine.

Уточняется, что соглашения по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС), которая пройдет 21 сентября. При этом еще 14 августа главы МИД стран ЕС принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Беларуси и разгона акций протеста.

С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.

Кипр намерен добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.

Minval.az