Управление пресс-службы Министерства иностранных дел распространило заявление в связи с Международным днем защиты образования от нападений.

В заявлении говорится, что в соответствии с резолюцией 74/275 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 мая 2020 года, 9 сентября объявлено Международным днем защиты образования от нападений.

Азербайджанская Республика, являющаяся сторонником Конвенции прав ребенка и ее Дополнительного протокола по привлечению детей к вооруженным конфликтам, а также Женевской Конвенции 1949 года по защите жертв войн, решительно поддерживает международные усилия, направленные на защиту прав детей.

«Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана нанесла серьезный ущерб инфраструктуре образования Азербайджана. На оккупированных территориях Азербайджанской Республики полностью уничтожены 1107 учебных заведений и 855 детсадов.

В результате политики этнической чистки все азербайджанцы, в том числе школьники, студенты и педагоги были изгнаны из родных земель в Армении и с оккупированных территорий Азербайджана. Десятки тысяч азербайджанских мальчиков и девочек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, продолжают учиться под влиянием серьезных проблем, обусловленных этой ситуацией.

Только в апреле 2016 года в результате обстрела армянскими вооруженными силами многим школам в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, также была уничтожена школа в селе Сарыджалы Агдамского района, в которой обучались 220 учащихся.

Отмечая 9 сентября вместе с мировой общественностью как Международный день защиты образования от нападений, мы подчеркиваем ответственность Армении за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников. В то же время, в контексте реализации цели этого знаменательного дня, подчеркиваем крайнюю важность прекращения безнаказанности вышеуказанных преступлений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Армения должна выполнить требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года (822, 853, 874 и 884), создать условия для обеспечения реализации прав десятков тысяч азербайджанцев на безопасное образование. В этом смысле Азербайджан опирается на поддержку и солидарность международного сообщества.

Minval.az