Защита обжаловала приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.
«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.
Защита обжаловала приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.
«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.
Дата: 2020/09/08 22:51
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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