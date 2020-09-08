Защита обжаловала приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он ТАСС.

Minval.az