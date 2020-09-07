Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего пишет Tut.by.
Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего пишет Tut.by.
Дата: 2020/09/07 12:24
Раздел: Бывший СССР
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