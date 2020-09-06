Причиной больших потерь в первой чеченской войне стала неготовность командования и недостаток боевой подготовки в войсках. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военнослужащий разведывательно-штурмового батальона 101-й бригады Дмитрий. Он до сих пор опасается за свою жизнь, поэтому просил не раскрывать его фамилию.

«Именно из-за этого случилось 31 декабря — 10-15 января 1994-1995 годов. Из-за отсутствия карт, развединформации, необходимой при любых военных действиях. Сначала проводится разведка, и уж потом вводятся войска. Произошло все наоборот: сначала ввели войска, а потом запустили разведку — вытащите нас!» — поделился разведчик.

По его словам, если бы разведывательной информацией нормально пользовались, этого можно было бы избежать, «перекрыв дополнительно какие-то дороги, приняв меры профилактики».

«На тот момент со стороны нашего правительства и генерала Александра Лебедя непосредственно, так как он был полномочным представителем президента, это было предательство в отношении федеральных войск. Когда мы потеряли очень много убитыми и ранеными, причем на пустом месте», — уверен ветеран.

Minval.az