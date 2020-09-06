Москва готова 24 часа в сутки к сотрудничеству с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным и призывает Берлин к оперативному ответу на запросы РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы 24 часа готовы к взаимодействию с немецкой стороной. Хочу напомнить, что когда российский посол был в МИД Германии, он задал вопрос, есть ли какие-то конкретные данные, которые российская сторона могла бы получить на изучение для расследования, ему не было передано ничего. То же самое мы имеем на сегодняшний день», — сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова напомнила, что российская сторона передала Германии обращение Генпрокуратуры РФ по Навальному в Берлин 27 августа. Так как запрос был передан оперативно, Москва ожидала от германской столицы такой же оперативной реакции, отметила представитель МИД.

«Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, что только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина, управление юстиции… Если Берлину нужна оперативность, то в первую очередь эту оперативность должна проявить немецкая сторона», — пояснила представитель ведомства.

«Мы пытаемся, и делаем это уже неоднократно, все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. Ведь если речь идет о расследовании — мы слышим уже призывы партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращениям к международным организациям — даже вне зависимости от этого, если речь идет о расследовании, все-таки они должно вестись в правовой плоскости. Этим путем мы и идем», — сказала представитель МИД РФ.

Minval.az