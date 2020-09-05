Александру Лукашенко грозит международный суд. Оппозиционные силы Беларуси намерены инициировать масштабное расследование деятельности президента Беларуси.

Так, член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова заявила в эфире «Свободы слова Савика Шустера», что действия Лукашенко попадают под пункт 2, статью 361 УК Беларуси — угроза национальной безопасности страны.

О намерении добиваться справедливости в международном сообществе заявил в эфире своего Youtube-канала и бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало.

«Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одну или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом», — сказал Цепкало.

Также оппозиционер рассказал, что они намерены инициировать оценку психического здоровья Александра Лукашенко, сообщает РБК-Украина.

Minval.az