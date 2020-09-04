Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к аннексированному со стороны России Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Далее они приблизились к «границе» с Крымом и пролетели над побережьем Азовского моря. «Истребители ВКС России не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении канала.

Цели полета пока не известны.

Minval.az