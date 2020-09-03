Вода в пластиковых бутылках может потерять полезные свойства, предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Та вода, которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает», — цитирует специалиста «Ридус».

По ее словам, лучше всего употреблять проточную фильтрованную воду.

Дюваль также охарактеризовала как устаревшую установку об универсальной суточной норме воды — 2 л в день. На самом деле, указала диетолог, ежедневный объем должен составлять по 30 мл на килограмм веса, выпивать его надо постепенно – не более стакана за раз.

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